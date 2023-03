Casate e blasoni nobiliari a Venafro ? Ce n’è una di casata nobiliare ed anche importante. Trattasi del Marchesato dei Del Prete di Belmonte, antico blasone unanimamente apprezzato nel corso del tempo e i cui discendenti sono domiciliati nella residenza storica dei Del Prete in via Cristo, cuore del centro storico e a due passi dal luogo di culto del SS Viatico, detto a Venafro la “Chiesa di Cristo”. Il Marchese Alessandro del Prete vissuto a cavallo tra ‘800 e ‘900 è stato l’ultimo significativo esponente di spicco di tale casato. Persona gentile e a modo, gli odierni anziani di Venafro lo ricordano assai intraprendente e vicino per natura alle necessità popolari. Non faceva “pesare” il proprio blasone e viveva una esistenza tranquilla. Accudiva ai suoi possedimenti terrieri ed immobiliari, aiutando nel contempo quanti vivevano nelle difficoltà. Era cioè un signore di fatto, oltre che di nome, e i suoi discendenti hanno inteso proseguire su tale strada familiare. Da segnalare al riguardo la gratuita donazione al Comune di Venafro del terreno di via Pedemontana su cui sorge oggi il rettangolo di calcio cittadino, denominato appunto “Stadio Marchese del Prete” in omaggio alla persona ed alla donazione fatta dai suoi discendenti. Gli stessi Del Prete, a ribadire la loro vicinanza alla popolazione venafrana, donarono anni addietro alla Soprintendenza ai Beni Monumentali, Storici, Artistici ect. del Molise i reperti della necropoli di Pozzilli, venuti alla luce nei terreni dei Del Prete in località Camerelle ed oggi tra i prezzi pregiati esposti al Museo di Santa Chiara a Venafro. Attualmente i Del Prete a Venafro ? Nella residenza di Via Cristo vive Dorothy Volpe vedova di Luigi Del Prete, figlio del Marchese Alessandro, già dipendente del Banco di Napoli e scomparso prematuramente. Sempre a Venafro vive Anna Maria Del Prete, altra figlia del Marchese Alessandro, mentre risiede altrove Paola, anch’essa figlia del Marchese. Questi ebbe anche un’altra figlia, scomparsa in giovane età. Ancora a Venafro risiede al rione Mercato la signora Maria Cristina Carbonelli di Letino, nipote del Marchese Alessandro,figlia di mamma Del Prete e del Barone Carbonelli e da piccola chiamata a sua volta ”Marchesina” dai venafrani del tempo. Così in estrema sintesi i Marchesi Del Prete di Belmonte, gente nobile e per bene di Venafro, che i compaesani allora come adesso rispettano nel solco della loro proverbiale disponibilità socio/umanitaria.