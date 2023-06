L’organizzazione di momenti culturali e di scambio come i Convegni strutturati

dall’Aristocrazia Adriatica Europea Orientale porta con sé una riflessione importante: quella sul

dialogo tra nobiltà e istituzioni, elemento indispensabile affinchè l’opera

dell’Accademia Dinastica Universitaria della Nobile Famiglia Agricola possa incontrare la modernità e perseguire

quei fini sociali che costituiscono l’obiettivo principale della sua opera. L’Ente accademico promuove quel codice etico di valori fondanti e inalienabili dell’uomo,

considerando la nobiltà come una particolare condizione giuridica e sociale, legata al possesso spesso ereditario di onori e privilegi di individui, di famiglie dotate di tale status privilegiato, ma, attraverso l’organizzazione di eventi, invita chi ha ancora certi privilegi come titolato a partecipare non solo in base allo jus sanguinis ma anche come persone meritevoli, soprattutto sottolineando la parola nobiltà come rappresentativa di una qualità interiore dell’individuo che si eleva per umanità. L’intento dell’Accademia è infatti quello di unire forze giuridiche e persone di alto valore morale per mettere in luce eccellenze, costruendo il futuro sul valore fondativo della famiglia, come colonna portante dell’umanità.

Paradossalmente soltanto sullo scordo del secolo passato, e nella sua transizione al presente, la nobiltà è stata percepita come un fatto sociale unitario, in quanto la sua progressiva e secolare omologazione ad un modello unico di coscienza di sé che dalla dinastia si ripercuoteva sui ceti dirigenti, ne aveva posto in ombra la variegata composizione che rispecchiava l’antico policentrismo dei secoli più remoti dell‘ancien régime, poco per volta inglobato nelle tendenze all’unificazione sociale proprie delle monarchie dello Stato moderno.

(Giorgio Lombardi)

Avere un dialogo aperto con le istituzioni significa far sentire la propria voce ed entrare nel tessuto di una società che tanto ha bisogno di un’opera coerente ed omogenea su tutto il territorio nazionale ed ovviamente ben oltre. Un’opera che, partendo da una forma che va sottolineata come patrimonio culturale di un territorio, parla di valore e di sostanza, attraverso la presenza costante nel territorio stesso, ma che funga anche da collante tra i vari territori.

I nobili, così riuniti sotto uno stesso ideale, possono finalmente approdare da un lontano passato alla nostra epoca moderna con opere tangibili e una presenza capillare in situazioni particolarmente difficili che richiedono di essere messe in luce: la beneficienza che l’Accademia mette in primo piano è segno evidente di un voler

essere presenti con una nobiltà d’animo, che rifletta la nobiltà del titolo in tutto e per tutto. Le istituzioni, in questo importante dialogo, sono chiamate dunque non solo a testimoniare una rinascita di valori e contenuti, ma a fare da ponte per tutte quelle situazioni che richiedono sostegno e visibilità sul territorio.

Il futuro che con questi mezzi viene costruito ha tinte davvero brillanti e rincuora: non tutto è perduto e anzi, l’oggi vissuto sui valori umani costruisce un domani forte e a misura di un’umanità degna di questo nome.

Dottoressa Lara Carelli