“ No sanità, no voto ! “

Lo slogan nient’affatto bello che circola in giro in vista delle imminenti elezioni comunali e regionali

Sarà vero ? Ma soprattutto, sarà messo in atto dalla massa ? Ci si riferisce allo slogan, che riportiamo per dovere di informazione e che ad onor del vero appare nient’affatto positivo perché inviterebbe a non partecipare al voto per le prossime elezioni comunali e regionali a Venafro. Eccolo, circola sul web e categoricamente afferma : “ No sanità, no voto !”. E’ stato coniato, evidentemente, da chi non accetta contrazioni e tant’altro nella sanità pubblica molisana, non tollera di aver visto svanire negli anni unità, personale e servizi negli ospedali pubblici della regione, non gradisce il progressivo ed inarrestabile impoverimento dell’offerta sanitaria pubblica, é preoccupato per una situazione medico/sanitario sull’intero territorio regionale che mette in pericolo la salute di tanti e chiede il ripristino del preesistente in quanto ad offerta di servizi ospedalieri pubblici molisani. “Se tanto non avviene – è il sunto del pensiero in essere sul delicatissimo tema- non vado a votare!”. Una protesta socio/civile frontale, diretta e senza giri di parole alla luce del depauperamento della sanità pubblica regionale, che preoccupa ed allarma tanti molisani. Verrà attuata, disertando in massa o in buona percentuale i prossimi seggi elettorali nei vari Comuni ? E chi può dirlo ! Intanto resta come reale la protesta di molti corregionali che chiedono tutt’altre attenzioni verso la sanità pubblica molisana perché recuperi l’efficienza e l’offerta smarrite, che tanto soddisfacevano i molisani. I quali, in alternativa, minacciano di astenersi dall’andare a votare, cosa nient’affatto da poco !