“No all’autonomia differenziata” con raccolta di firme in Molise

L’appello della Cgil Scuola diramato dalla prof. Fabrizia D’Urbano della segreteria regionale della Cgil Scuola

Molise

Anche il sindacato Cgil Scuola del Molise si mobilita contro l’autonomia differenziata nella scuola pubblica

italiana, onde evitare una scuola italiana a diversa trazione da regione a regione. Parte infatti la campagna

di raccolta firme per dire “No all’autonomia differenziata”, con una settimana di mobilitazione e raccolta

firme nell’intero Molise. In effetti sabato 22 aprile e domenica 23 si raccoglieranno firme a sostegno

dell’iniziativa sindacale della Cgil a Campobasso, Isernia, Termoli, Agnone e Venafro. E’quanto fa sapere la

prof. Fabrizia D’Urbano della segreteria regionale della Cgil Scuola Molise, diramando sul tema il

comunicato sindacale che si pubblica in allegato.