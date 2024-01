di T.A.

A CHIEDERLO “TDDS GUARDIAMO AVANTI”, ASSOCIAZIONE DISABILI DELLA VISTA, COL PRESIDENTE GUASTAFERRO

Istanza all’assessore regionale Di Lucente da parte dell’associazione disabili della vista “TDDS Guardiamo avanti” che col proprio presidente Alessandro Guastaferro chiede all’esponente politico molisano preposto ai trasporti di ripensare al programma di sospendere determinate corse su treno per Napoli, sostituendole con viaggi su bus. Lo scritto del Guastaferro : “A nome dell’associazione che rappresento -scrive il rappresentante di TDDS Guardiamo Avanti- chiedo all’assessore Di Lucente di non sospendere le due corse in treno per Napoli per sostituirle con viaggi in bus. In effetti, così facendo, un disabile della vista non potrà più viaggiare, venendogli meno la possibilità di fruire del servizio offerto dalla cosiddetta sala blu dei treni, assolutamente indispensabile ai disabili della vista. Sul delicato tema, e mentre va sottolineato che le altre associazioni di disabili non si ribellano, chiedo come presidente di TDDS Guardiamo avanti un immediato confronto con l’assessore Di Lucente”.