GUASTAFERRO (TDDS GUARDIAMO AVANTI, DISABILI VISIVI) NON MOLLA E CONTESTA IL TAGLIO DELLE CORSE SU ROTAIA MOLISE/ROMA

Prosegue imperterrito la propria “battaglia” sociale in difesa dei diritti dei disabili visivi molisani. Trattasi di Alessandro Guastaferro, presidente di TDDS GUARDIAMO AVANTI, associazione dei disabili visivi, il quale continua a battersi perché non vengano soppresse le corse su treni Molise/Roma e viceversa per sostituirle coi bus, essendo tali mezzi di trasporto pubblico meno agevoli per i disabili della vista. Sul delicato tema, Guastaferro : “Mi appello alle associazioni e ai cittadini comuni perché si facciano sentire circa la paventata soppressione di treni dalla nostra regione a Roma, e viceversa. Il disabile della vista che si sposta per lavoro o altro ha bisogno di servizi e prestazioni che solo i treni possono offrire”.