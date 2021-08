Michele Iorio senza freni sulla politica regionale che è intervenuta a gamba tesa sulle comunali di Isernia con la sola intenzione di spaccare la coalizione di centrodestra isolando il partito di Fratelli d’Italia e lo stesso Michele Iorio.

Parla della coalizione che appoggia Cosmo Tedeschi sindaco di Isernia descrivendo un progetto che non finisce con le elezioni comunali ma destinato ad avere lungo fiato per liberare prima Isernia e poi il Molise dai soldatini che rispondono solo agli ordini del presidente della Giunta regionale. Soldatini tra cui inserisce non solo i consiglieri regionali tenuti sotto ricatto di un ritorno al voto anticipato ma anche alla coordinatrice di Forza Italia, Annaelsa Tartaglione, che “ha dovuto cedere rispetto alle pressioni del suo capo”, ossia di Donato Toma.

Nel video le parole rilasciate da Michele Iorio nell’intervista rilasciata a Teleregione Molise al giornalista Nicola De Santis.