di T.A.

Era stata annunciata come eccezionale “prima volta”, ma al tirar delle somme pare tutto saltato, annullato ! Trattasi dell’opera lirica che si sarebbe dovuta rappresentare per la prima volta in piazza a Conca Casale e che invece al momento è decisamente rientrato come programma estivo. In merito le voci deluse che arrivano dal piccolo Comune dell’estremo Molise occidentale a confine col Lazio : “Si era sperato che il tutto avvenisse nel corso dell’estate secondo quanto concordato e stabilito-affermano i residenti- ma impegni professionali degli artisti che si sarebbero dovuti esibire hanno indotto ad annullare il tutto. Era stato proposto di tenere l’evento a settembre, ma qui a Conca Casale la temperatura del periodo non permette di tenere eventi all’esterno. L’unica speranza è che nel corso dell’estate venga fuori qualche possibilità perché Conca Casale abbia finalmente la sua serata operistica in piazza, giuste le attese di tutti”.