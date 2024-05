di T.A.

Non è stata una grande stagione calcistica quella del Venafro, ma al tirare delle somme un primo posto è comunque arrivato. Trattasi del titolo di capocannoniere conquistato dall’attaccante venafrano Nicola Panìco, arrivato a 27 reti personali nel corso dell’eccellenza molisana appena conclusasi. Un bel traguardo per l’esperto centravanti arrivato a Venafro a metà stagione proveniente dall’Alto Casertano e che anche con la casacca venafrana ha continuato a fare bene, andando appunto tante volte a rete nel corso del campionato conclusosi domenica scorsa. Ecco infatti la classifica finale marcatori dell’eccellenza molisana 2023/24 : Nicola Panico 27, Lago Thomas Bainotto 24, Facundo Cascio 24, Andrea Sivilla 22, Ignacio Flores 19, Niccolo Marino 17, Juan Ignacio Lopez 15, Dario Di Tora e Vincenzo Pisani 14. Da dire, per concludere, che il Venafro ha chiuso al quarto posto con 52 punti il campionato vinto dall’Isernia e che il proprio bomber Panìco nella vittoriosa trasferta conclusiva di Castel di Sangro (3-6) ha segnato quattro delle sei reti della propria squadra.