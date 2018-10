Non ha più senso restare a coordinare l’attività della Lega a Ripalimosani, dopo tutti i guai che Mazzuto sta procurando al nostro partito pur di mantenere il suo incarico di assessore regionale esterno. Non ha più senso, perchè nonostante io con gli altri attivisti abbiamo dato molto alla Lega sia alle elezioni politiche che regionali, noi militanti, iscritti e dirigenti della Lega nel Molise siamo ostaggi di Mazzuto che, a sua volta, è ostaggio della Giunta regionale e questo, perchè Mazzuto è un assessore a tempo, ad orologeria e quindi non potrà mai aprire la bocca o esprimere un suo diniego.

Se Mazzuto alzasse la voce in Giunta o peggio, pretendesse ad esempio un incarico per il dirigente ing. Petrone di Venafro, ebbene, verrebbe immediatamente disarcionato da assessore e nessuno in Consiglio regionale lo difenderebbe per cui, questa sua situazione di puro calcolo d’interesse personale, sta distruggendo il partito considerato che tantissimi tra sindaci e amministratori sono già andati via. Sulla scorta di un Mazzuto muto e inattivo, rassegno le mie irrevocabili dimissioni di Coordinatore cittadino della Lega Ripalimosani.

Naturalmente, resterò sempre al fianco di Aida Romagnuolo, il nostro capogruppo della Lega alla Regione Molise che, più di tutti, ha trainato e portato il nostro partito di Salvini al successo elettorale nel Molise. Oggi, ho compreso che con Mazzuto, la Lega nel Molise non farà molta strada, è destinata a scomparire essendo lo stesso Mazzuto allineato a Forza Italia, il partito del presidente e quello alla quale vi ha militato per oltre 25 anni. Mi appello a Salvini, perchè se per davvero vuole una Lega forte e presente nel territorio, deve Commissariare urgentemente la Lega nel Molise.