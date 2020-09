L’ex consigliere regionale Nico Romagnuolo, estromesso da Palazzo D’Aimmo insieme ad Antonio Tedeschi (Popolari per l’Italia), Massimiliano Scarabeo (Fratelli d’Italia) e Paola Matteo (Orgoglio Molise), è stato nominato Commissario del Consorzio Industriale Campobasso-Bojano.

Per una pura casualità, è l’unico a non aver fatto ricorso contro l’estromissione dal Consiglio e, sempre per una strana coincidenza, viene nominato Commissario del Consorzio Industriale Campobasso-Bojano.

A pensare male si fa peccato, ma spesso ci si indovina. La nomina ha la durata di 6 mesi e prevede un compenso di circa 3.500 euro al mese. Non male, visti i tempi di magra.