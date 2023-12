di T.A.

È venuto meno a Venafro all’età di 83 anni Nicandro Scarabeo, già imprenditore nel settore dell’elettricità, nonché apprezzato amico di tanti concittadini coi quali volentieri si intratteneva. Nicandro Scarabeo si è sempre contraddistinto per le proprie idee professionali ed imprenditoriali, quanto mai valide ed apprezzate. Tanti i suoi lavori elettrici nel settore privato, così come gli appalti nell’ambito pubblico. Ai familiari tutti, al figlio Massimiliano, giungano sentite condoglianze per la grave perdita. Il Direttore e la redazione tutta si stringono intorno alla famiglia Scarabeo in questo momento di dolore. I funerali si terranno oggi, lunedi 11 dicembre, alle ore 16.°° presso la Cattedrale di Venafro.