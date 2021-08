di Tonino Atella

Al momento accasati il nuovo mister, Mancone, e l’attaccante Napoletano.

Il Presidente del Venafro, Patriciello, “Sarà un bel Venafro, il nuovo che sta venendo fuori. Ci divertiremo, dando filo da torcere a tutti. Abbiamo scelto bene il nuovo mister, il cassinate Mancone, giovane e serio!”. Così il massimo dirigente dell’US Venafro, Nicandro Patriciello, al solito fiducioso del proprio operato e del suo Venafro Calcio, “creatura” sportiva che regge da diversi decenni con alterne fortune ma sempre con tanta passione. Il vertice sportivo raggiunto da Patriciello ? Aver portato in passato il Venafro in serie D ed esserci rimasto per diverse stagioni prima di rientrare nella più contenuta e modesta eccellenza molisana, dove appunto il Venafro giocherà nella imminente stagione 2021/22 dopo aver “sognato” di essere ripescato in D alla luce della propria datata iscrizione federale. Niente da fare invece ! Il Venafro 2021/22 ancora in eccellenza ! “E disputeremo una bella stagione di eccellenza -spiega Patriciello- grazie anche al nuovo tecnico Mancone che sta lavorando con passione e voglia di fare. Già diversi, come l’attaccante Napoletano, sono i giocatori a sua disposizione al “Del Prete” dov’è iniziata la preparazione ed altri ancora si aggiungeranno nei prossimi giorni.

Di sicuro faremo una bella squadra per fare ottima figura e dare filo da torcere a tutti gli avversari. Non ci poniamo traguardi immediati ma il nuovo Venafro sarà giovane, tecnicamente attrezzato e tale da arrecare grattacapi sportivi a tutti”. Sono in programma amichevoli ? ”Il 18 agosto-aggiunge Patriciello-giocheremo a Cassino affrontando l’undici cassinate che milita in D, quindi il 21 di agosto saremo a Sesto Campano nel triangolare col Matese di Piedimonte Matese (serie D) ed il Sesto Campano (eccellenza Molise). Dopodiché ci prepareremo all’esordio in Coppa Italia previsto per il 28 agosto”. Nel frattempo come detto, e tolta la pausa ferragostana, tutti al lavoro al “Del Prete” per la nuova avventura calcistica, con la speranza che porti finalmente risultati positivi al calcio venafrano, negli ultimi anni invece costretto a vedersela con ristrettezze di varia natura. Patriciello ne è convinto e fiducioso. Da vedere cosa ne pensano i tifosi una volta vista all’opera la loro nuova squadra foggiata dal cassinate Mancone, il nuovo mister.