Tanta partecipazione popolare, degustazioni e divertimento alla Notte dei Fuochi di Venafro, con un ospite d’eccezione … il simpaticissimo Nicandro, il Michael Jackson di Venafro. E domenica sera ,ricorrenza di San Giuseppe, spazio alla tradizione col “ favor’ “, il falò tipico alle Manganelle, a nord del centro storico. Partecipazione popolare, degustazioni e divertimento sabato sera alla Notte dei Fuochi a Porta Nova, San Francesco, a Cristo, al Mercato, al lavatoio comunale, alla Basilica di San Nicandro, al di sotto dell’Annunziata, all’Oratorio di San Simeone e in tutti gli altri luoghi dove sono stati accesi i falò per festeggiare, seppure con 24 h di anticipo, San Giuseppe, Patrono del Fuoco, del Lavoro e della Famiglia. Tanto divertimento in giro e tante degustazioni particolari. E non è mancata la sorpresa della serata ! Alle Manganelle ha fatto la sua comparsa, divertendo e riscuotendo applausi, vestito di tutto punto (abiti confezionati da se !) del personaggio che impersonava, Nicandro il Michael Jackson di Venafro. Abbigliamento perfetto, movenze ad hoc, musica appropriata e il nostro ha ballato a lungo, incassando applausi, sorrisi e divertimento dei propri cittadini che l’hanno accolto con tanta simpatia. E lui, Michael Jackson venafrano, non si è sottratto affatto, danzando a lungo sulla falsariga del compianto artista Usa. Una serata quindi all’insegna del divertimento e della partecipazione di tanti. E domenica sera, 19 marzo ricorrenza ufficiale, cristiana e storica di San Giuseppe, puntale riproposizione del tradizionale “ favor “, il falò, alle Manganelle, voluto da chi non ha inteso rinunciare alla bellezza particolare della ricorrenza tradizionale, quale segno di continuità tra passato, presente e futuro nel nome dei falò di San Giuseppe. Ed anche in tale occasione tanto piacevole divertimento popolare e degustazioni eccellenti, unitamente a musica e stornelli popolari, all’unisono col piacere di trascorrere ore in compagnia di tanti riscaldati dal fuoco degli storici “ favor “ venafrani.