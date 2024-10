di Redazione

Si è tenuto venerdì scorso l’evento conclusivo di “Next Generation TM”, progetto finanziato attraverso il bando “Città che Legge” dal Cepell, Centro per il libro e la lettura con il Comune di Termoli in collaborazione con Frentania Teatri, La Casa del Libro e gli Istituti Comprensivi della città.

In sala consiliare erano presenti per un saluto il Sindaco Nicola Balice, il vicesindaco e assessore alla Cultura Michele Barile, Giandomenico Sale di Frentana Teatri, Daniela Battista della “Casa del Libro”, il dirigente scolastico Francesco Marra della scuola “Maria Brigida” e gli insegnanti Antonio Sarchione e Debora Tambone dell’Istituto Comprensivo “Achille Pace” unitamente ad alcuni studenti che hanno partecipato ai laboratori. Next Generation TM è stato un viaggio all’interno del mondo del fumetto e della lettura: un percorso verso creatività e immaginazione che ha visto impegnati per studenti per diversi mesi. “Siamo felicissimi – ha commentato il Sindaco Nicola Balice rivolgendosi agli studenti presenti – in quanto siete voi da stimolo nei nostri confronti, ogni attività che vi rende protagonisti non può che ricevere il nostro consenso e saremo sempre al vostro fianco per implementare tutte le iniziative socio-culturali che mettano al centro gli alunni delle scuole”. Dopo le attività laboratoriali che si sono tenute nei giorni scorsi, con professionisti del mondo del fumetto e del graphic novel e “Scrittori al parco kids” e la presentazione di alcuni volumi alla presenza degli autori, si è tenuta la consegna dei libri che formeranno la sezione fumetto delle biblioteche scolastiche della città. Attraverso le attività gli studenti hanno apprezzato il piacere della lettura e ora potranno costruire e fruire di una sezione “fumetto” nelle proprie biblioteche scolastiche e in quella cittadina per incrementare il percorso di crescita culturale ripartendo da Jacovitti, protagonista assoluto del progetto Next Generation Tm e partecipando alla costruzione di contenuti socio-educativi-culturali attraverso un percorso che è partito dai laboratori di educazione all’immagine e alla narrazione attraverso del fumetto e dell’animazione. “Il progetto – ha concluso l’assessore alla Cultura e vicesindaco Michele Barile – ha riscosso un notevole successo, c’è stata una grande partecipazione e soprattutto un grande interesse da parte dei ragazzi e delle istituzioni scolastiche, dirigenti e i docenti che sapientemente hanno guidato con gli organizzatori i ragazzi che hanno dato un valore aggiunto all’iniziativa. Un progetto finanziato nell’ambito del Cepell. Termoli è inserita da anni nel contesto della Città che Legge. Una iniziativa lungimirante che ha permesso di dare vita ad altri progetti altrettanti importanti sul territorio. Continueremo con questo tipo di progetti per divulgare il più possibile la cultura della lettura sul territorio. Lo faremo rivolgendoci a tutti ma con un occhio di riguardo ai nostri ragazzi che anche in quest’ultima iniziativa sono riusciti a dare un valore aggiunto”.