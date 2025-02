di Redazione

Il “Pertini- Montini- Cuoco” si avvicina sempre più all’AI Education. Studenti entusiasti dopo aver partecipato al Next Gen AI Summit, il primo grande evento nazionale sull’Intelligenza Artificiale nel mondo della scuola tenutosi al MiCo Centro Congressi di Milano dal 31 gennaio al 3 febbraio scorso. Parte integrante del campus itinerante “Scuola Futura”, l’evento è stato dedicato all’esplorazione delle potenzialità e delle implicazioni dell’Intelligenza Artificiale nell’ambito educativo e scolastico. Presente il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenuto a conclusione dell’iniziativa. Oltre 1.500 rappresentanti delle scuole italiane – studenti, docenti e dirigenti scolastici – si sono confrontati sui principali temi legati all’AI e alle sue applicazioni nel sistema scolastico, creando un ampio laboratorio di idee per promuovere le discipline STEM, in linea con le misure previste dal PNRR.

Una delegazione di quattro studenti del “Pertini- Montini- Cuoco”, Nike Menniti, Alessandro Pirozzi, Federica Manganiello e Antonio Scocca, accompagnati dalla prof.ssa Antonella Minicucci, ha partecipato alle 24 sessioni di formazione e ai laboratori sull’intelligenza artificiale del NextGenAI, intensi spazi immersivi strutturati attorno a quattro indirizzi tematici e strategici: persone, luoghi, tecnologie, metodologie.

Un’occasione che la scuola a guida del dirigente Umberto Di Lallo, sempre al passo con i tempi, non si è fatta sfuggire, un’opportunità per diffondere competenze e cultura digitale, con l’intento di accrescerne il potenziale di competenze digitali, internalizzazione, interdisciplinarità, interculturalità, inclusione e dialogo intergenerazionale. Gli studenti coinvolti, interessati, attenti, curiosi, attratti dalle opportunità dell’Intelligenza Artificiale nel contesto educativo, hanno così commentato: “Abbiamo vissuto un’esperienza educativa unica, di alto livello, un momento di formazione e crescita intenso ed incisivo. Ringraziamo la nostra scuola, sempre impegnata a proporci iniziative innovative e stimolanti, per la grande opportunità che ci è stata offerta”.