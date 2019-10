New Trolls, cambiano le date dello spettacolo programmato al Teatro Savoia. Il gruppo si esibirà a Campobasso il 12 e 13 novembre prossimi e non, come precedentemente indicato, nei giorni del 26 e 27 ottobre.

A determinare il cambio di programma, un sopravvenuto impegno del leader del gruppo, Vittorio De Scalzi, nominato presidente della Commissione Rai, “Area Sanremo”. In tale veste, proprio nei giorni 26 e 27 ottobre, De Scalzi sarà impegnato nelle audizioni e nella selezione dei brani destinati alla prestigiosa rassegna canora.

Con l’opera “Concerto Grosso”, una delle più importanti del progressive italiano, i New Trolls porteranno a Campobasso uno spettacolo che fonde rockemusica barocca, citazioni dall’Amleto di Sheakespeare, Luis EnriquezBacalove Jimi Hendrix.

Per coloro che hanno già proceduto all’acquisto, i biglietti dei concerti previsti il 26 e 27 ottobrevarranno automaticamente per le nuove date del 12 e 13 novembre. E’ possibile, inoltre, chiedere il rimborso del biglietto, entro il 25 ottobre, presso il botteghino del Palazzo Gil negli orari di apertura: Lunedì (15:00 – 18:00), Mercoledì (15:00 – 18:00), Venerdì (11:00 – 13:00).