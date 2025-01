In provincia di Isernia anche a Frosolone e Civitanova del Sannio

Le lezioni nelle scuole di Campobasso saranno sospese, martedì 14 gennaio.

Lo ha deciso la sindaca, Marialuisa Forte, in considerazione delle nuove nevicate in corso in città e nell’hinterland, anche a quote basse.

Anche il sindaco di Capracotta (Isernia) ha disposto, con propria ordinanza, la chiusura delle scuole poiché c’è bufera: “Il tutto – scrive Candido Paglione – al fine di limitare i disagi alla circolazione stradale e salvaguardare la pubblica e privata incolumità”.

Scuole chiuse anche a Frosolone e Civitanova del Sannio (Isernia).

Redazione