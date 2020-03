Mattinata tranquilla per quel che riguarda la mobilità cittadina quest’oggi a Campobasso, nonostante la neve. Infatti, è stato subito attivato dalla SEA il livello 1 di allerta, da questa mattina alle 4.00 in azione i mezzi spargisale e, dalle ore 7.30, anche lo spazzamento neve, con 6 mezzi + 3 bobcat.

Ingaggiato, inoltre, anche un mezzo privato dedicato esclusivamente alla tratta ospedaliera per garantire il regolare transito dei mezzi di soccorso. Per il centro storico è operativo un mezzo e 5 operatori per lo spargimento del sale e la rimozione della neve dalle scale e dagli accessi principali.

“I servizi coprono l’intera rete viaria cittadina, dopo le principali arterie del centro e dei quartieri, anche nelle contrade la circolazione risulta garantita, – ha specificato l’assessore alla Mobilità del Comune di Campobasso, Simone Cretella – tenuto conto dello scarso accumulo finora registrato e della consistenza della neve, particolarmente acquosa. I marciapiedi risultano praticabili.

Nel caso le condizioni dovessero peggiorare e se ne avvertirà l’esigenza, in particolar modo nella giornata di domani, – ha aggiunto Cretella – i dispositivi di 2° e 3° livello, che prevedono l’impiego di mezzi esterni, sono già preallertati.”