Condizioni meteorologiche in generale peggioramento sul Molise in concomitanza dell’arrivo di una massa d’aria decisamente fredda dalla Russia europea e dalla Siberia. Si tratta di aria particolarmente gelida che darà luogo ad un calo della temperatura anche di 12/14 gradi associato a precipitazioni sparse anche nevose a quote pianeggianti e costiere. Per tutti gli aggiornamenti collegatevi al sito meteorologico molisano www.meteoinmolise.com

Neve in Molise, vediamo nel dettaglio la fase previsionale

Domenica: al mattino, cielo nuvoloso in provincia di Isernia con schiarite. Sulla provincia di Campobasso da irregolarmente nuvoloso a coperto con piogge sparse sulla costa e nevicate sui rilievi oltre i 600/700 metri, localmente anche moderate nell’area tra Castelmauro, Roccavivara, Mafalda e tra Casacalenda, Bonefro e Santa Croce di Magliano. Nel pomeriggio ed in serata peggiora su tutta la regione con copertura nuvolosa più compatta. Sono attese nevicate deboli o moderate con accumuli superiori ai 15 cm tra alto Molise, area trignina e zona di confine con il basso vastese oltre ai rilievi frentani sopra i 300/500 metri. La neve arriverà fino a quote intorno ai 200 metri ed interesserà, seppur debolmente a tratti, anche il venafrano. Ventilazione in deciso rinforzo da nord-est. Temperatura in sensibile diminuzione.

Lunedì: al mattino instabilità diffusa con precipitazioni sparse su tutta la regione nevose anche a quote costiere e pianeggianti. Ci attendiamo, pertanto, nevicate anche a Termoli e Venafro oltre che su tutto il territorio regionale. Le precipitazioni, localmente, potrebbero assumere carattere di moderata intensità nelle aree del fortore beneventano, in alto Molise, nel matese, nell’area tra Vinchiaturo, Guardiaregia e Campochiaro e nella zona di Castelmauro e Roccavivara e tra Santa Croce di Magliano, Casacalenda e Bonefro. Ad intermittenza anche nel campobassano. Nel pomeriggio, cessano le precipitazioni in provincia di Isernia con residue solo in alto molise, instabilità altrove con nevicate intermittenti.