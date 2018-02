L’intensa nevicata che sta interessando l’intero Molise non ha trovato impreparati i Volontari del Comitato Regionale Molise della Croce Rossa Italiana.

Dalle prime ore della giornata di oggi numerosi sono stati i Volontari al lavoro per fronteggiare questa ondata di maltempo. Oltre al supporto tecnico presso la sala operativa regionale della CRI, i Volontari dei Comitati Locali sono stati impegnati in diverse operazioni, in modo particolare riguardante il trasporto di degenti presso i nosocomi regionali e l’assistenza domiciliare a malati e anziani.

“Siamo costantemente in contatto con i Comitati Locali al fine di garantire un servizio di assistenza efficace e repentino – ha dichiarato in merito il Presidente Regionale della Croce Rossa Molise, Giuseppe Alabastro -. In tal senso risulta di fondamentale importanza il gruppo CRI Molise Rete Emergenza, utile per scambiarci informazioni in tempo reale e per monitorare costantemente le condizioni meteo e della viabilità in tutta la regione”.