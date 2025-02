Sui siti istituzionali dei due Comuni

scadute a mezzogiorno le prenotazioni per la prossima domenica sulla neve a Roccaraso e Ovindoli (L’Aquila).

La neve fresca caduta nei giorni scorsi ha spinto le agenzie di viaggio a prenotarsi sui siti istituzionali dei due Comuni.

Al momento sono 60 i bus turistici autorizzati per Roccaraso, su un numero chiuso di 70. A Ovindoli potranno accedere non più di 35 bus in paese di cui 20 al massimo negli impianti sciistici.

redazione