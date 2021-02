Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, visto gli avvisi diffusi dal Dipartimento della Protezione Civile che indicano il persistere di precipitazioni nevose con ulteriori diminuzioni delle temperature nei valori minimi che potrebbero causare formazione di ghiaccio con conseguenti disagi e rischi per la pubblica incolumità, ha disposto a Campobasso, a fini precauzionali, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado pubbliche, parificate e paritarie, compresi gli asili nido comunali, per il giorno 15 febbraio 2021.

La chiusura delle scuole potrà contribuire sensibilmente alla riduzione del traffico, migliorando la situazione della viabilità in generale e, quindi, la sicurezza degli stessi automobilisti anche in considerazione che le scuole del Capoluogo sono interessate da un alto tasso di pendolarità e che le aree antistanti i plessi scolastici richiedono interventi straordinari di pulizia per consentire l’accesso agli alunni e al personale.