Ha preoccupato a Venafro una grandinata, per fortuna ridotta nel tempo e poco consistente al contrario di quella distruttiva degli anni addietro

Dopo i gradevoli tepori d’inizio primavera che avevano indotto tanti anche in Molise a raggiungere località di mare nelle vicinanze per piacevoli ore a passeggiare o distendersi sulla sabbia al sole, ecco ripiombare il freddo intenso di fine marzo specie nel Molise dell’ovest, accompagnato da forte vento. Le temperature infatti sono scese in maniera considerevole, mentre le vette delle Mainarde si sono ricoperte di neve. Ieri poi a Venafro città c’è stata una fitta anche se breve grandinata che aveva fatto tornare alla mente la violenta e distruttiva grandinata degli anni addietro che aveva procurato danni intensi a colture, terreni, auto e proprietà private. Per fortuna questa volta il fenomeno è stato di breve durata e soprattutto meno intenso del precedente, per cui non si registrano danni di sorta. Resta però il freddo di questo fine marzo che ha indotto tanti a tornare ad accendere i camini di casa e i riscaldamenti domestici per un maggiore tepore nelle ore serali e di primo mattino. Nel frattempo ci si gode da lontano lo spettacolo delle Mainarde innevate, sempre belle a vedersi. A giorni comunque, stando alle previsioni, dovrebbe tornare il bel tempo e finalmente sbocciare la vera primavera coi suoi colori e le gradevoli temperature che inducono a stare all’aperto, passeggiando o facendo sport a contatto con la natura.