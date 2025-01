di Redazione

Dalle malattie cardiovascolari ai tumori e alle malattie neurologiche, l’edizione 2025 di questo appuntamento annuale esplorerà le interconnessioni tra patologie apparentemente lontane tra loro.

Il prossimo 14 gennaio 2025, alle 14:00, presso l’Auditorium Marc Verstraete del Parco Tecnologico I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli (IS), si terrà l’XI edizione del Lorenzet Memorial, un evento scientifico dedicato alla memoria di Roberto Lorenzet, ricercatore che ha lavorato per tanti anni con il gruppo che oggi costituisce l’Unità di Ricerca di Epidemiologia e Prevenzione dell’I.R.C.C.S. Neuromed. Il tema centrale di questa edizione sarà l’ipotesi del “common soil”, un concetto che esplora le possibili connessioni biologiche e genetiche tra malattie apparentemente diverse, ma che possono condividere basi comuni nei loro meccanismi patogenetici. Nel corso dell’evento, medici e ricercatori dell’I.R.C.C.S. Neuromed, dell’Università di Bari e dell’Università LUM di Casamassima (BA), discuteranno delle basi storiche e scientifiche di questa ipotesi, dell’approccio epidemiologico che la sostiene, del ruolo della dieta mediterranea nella prevenzione delle malattie croniche e delle connessioni genetiche tra le piastrine del sangue e le malattie neurodegenerative. Verrà inoltre affrontato il legame emergente tra il consumo di cibi ultra-processati e l’insorgenza di patologie cardiovascolari e oncologiche, fino ad arrivare alla complessa relazione tra biomarcatori comuni a diversi sistemi biologici nel processo di invecchiamento. L’evento sarà inoltre arricchito, come da tradizione, da un momento musicale, con la partecipazione del Maestro Giuseppe Moffa. “Ogni anno – dice Giovanni de Gaetano, Presidente dell’I.R.C.C.S. Neuromed – questo Memorial ci permette di onorare la memoria di Roberto Lorenzet attraverso il linguaggio universale della scienza e della conoscenza condivisa. Scegliamo sempre un tema che sarebbe stato di suo interesse, e quest’anno l’ipotesi del ‘common soil’ riflette perfettamente questa intenzione”. L’evento è aperto a medici, farmacisti, fisioterapisti, biologi, tecnici di laboratorio biomedico, infermieri, psicologi e dietisti, con la possibilità di acquisire 4 crediti ECM. La partecipazione è gratuita, con registrazione disponibile tramite il sito ufficiale www.neuromed.it, sezione Didattica. Il convegno può essere seguito anche on line, in questo caso senza acquisizione di crediti ECM, al seguente link: https://neuromedspa.my.webex.com/wbxmjs/joinservice/sites/neuromedspa.my-it/meeting/download/8f26f1f0f1ae4819abb9ab71303038df?siteurl=neuromedspa.my-it&MTID=m19fcdda835b831b5b7d075631c07c031