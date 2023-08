di Redazione

La scuola si terrà da mercoledì pomeriggio 30 agosto 2023 a domenica mattina 03 settembre 2023 presso il Polo didattico dell’IRCCS Neuromed, Via dell’Elettronica, Pozzilli (IS)

Razionale e obiettivi della Summer School 4A

Le scienze psicologiche e cliniche, il mondo della formazione e della ricerca traggono benefici dalla sempre maggiore trasversalità e interdisciplinarità. L’arte è da sempre oggetto di numerose riflessioni in campo teorico e scientifico e si è rivelata uno strumento sorprendentemente duttile ed efficace anche per interventi clinici e riabilitativi personalizzati.

Attraverso lezioni teoriche e laboratori pratici, la Summer School 4A offre ai partecipanti l’opportunità di discutere e approfondire i contenuti più avanzati della teoria e della interpretazione del processo creativo artistico e di come l’arte possa arricchire la formazione professionale in diversi campi, così come possa orientare la pratica clinica, psicoterapeutica e neuroriabilitativa. Ciascun partecipante acquisirà un bagaglio di conoscenze teoriche e tecniche utili per fertilizzare il proprio specifico campo di studio e di lavoro.

Destinatari della Summer School 4A

La Summer School è pensata per i dottorandi di neuroscienze, gli specializzandi di neurologia, psichiatria, psicoterapia e neuropsicologia, e per chi sia già in possesso o stia per conseguire un titolo universitario appartenente a una qualsiasi classe di laurea triennale o specialistica/magistrale in scienze e tecniche psicologiche, psicologia, neuroscienze, medicina, scienze della formazione primaria, dell’educazione, storia dell’arte, lettere e filosofia, tecnici della riabilitazione psichiatrica, terapisti della neuro-psicomotricità, logopedia, terapisti occupazionali e fisioterapisti, professionisti in ambito di risorse umane, comunicazione e formazione del personale, diplomati o diplomandi del Conservatorio di musica, dell’accademia delle belle arti, dell’accademia nazionale di danza.