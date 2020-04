Nota a firma del presidente dell’ordine degli avvocati di Isernia, Maurizio Carugno.

“Con riferimento alla notizia di cronaca riportata lo scorso 27 aprile dai giornali e dai notiziari di emittenti televisive locali, secondo la quale “un avvocato isernino” avrebbe indebitamente percepito il reddito di cittadinanza per l’anno 2019, rendo noto che, allo stato, nessuno iscritto all’Albo degli Avvocati di Isernia risulta aver presentato domanda di reddito di cittadinanza. Ad ogni buon conto, stante la genericità delle notizie diffuse, l’Ordine da me rappresentato effettuerà ulteriori verifiche presso le autorità competenti, per avere conferma che trattasi di avvocato appartenente ad altro foro e per eventuali ulteriori provvedimenti di competenza. In ogni caso, a tutela dell’immagine del Foro di Isernia, dinanzi a simile grave condotta, avvertendosi obiettivamente la riportata notizia di cronaca come altamente lesiva dell’onore e della dignità della locale classe forense, esprimo la più viva indignazione e disapprovazione. Auspico in futuro una maggiore attenzione nella comunicazione e diffusione di notizie, in maniera tale da evitare spiacevoli equivoci circa la possibile riconducibilità dei fatti riportati a soggetti diversi da quelli effettivamente responsabili”.