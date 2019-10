Ancora nessuna traccia del 57enne scomparso a Santa Croce di Magliano. L’uomo si è allontanato da casa nella giornata di ieri, domenica 13 ottobre, e da quel momento sembra essere sparito nel nulla. A dare l’allarme sono stati i suoi familiari preoccupati per la sua prolungata assenza. Salvatore, questo il nome della persona scomparsa, non è la prima volta che si allontana da casa. Le ricerche del 57enne sono in corso ad opera dei Vigili del Fuoco, Carabinieri e altre forze dell’ordine. Al momento si sta controllando la zona del porto di Termoli dove l’uomo sarebbe stato avvistato ieri sera.