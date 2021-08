di Tonino Atella

Pronti, via ! Inizia l’era Mancone -il nuovo mister- nel Venafro Calcio del Presidente Nicandro Patriciello, prossimo protagonista – si spera …- dell’eccellenza calcistica molisana 2021/22. Il tecnico cassinate sarà infatti nel pomeriggio di giovedì al rettangolo di gioco cittadino “Del Prete” per un primo contatto con l’ambiente calcistico venafrano e soprattutto con dirigenti, giocatori e collaboratori della società calcistica cittadina, che cerca il rilancio dopo le ultime deludenti annate sportive. A darne notizia è il riconfermato DS del club venafrano, il casertano Roberto Gravano. “Ci ritroveremo dopo le h 17.00 di giovedì al <Del Prete>- spiega questi- per ripartire, presentare Manconeall’attuale parco/giocatori del Venafro, farlo entrare ufficialmente nella famiglia calcistica cittadina e definire le prime mosse future,i dettagli successivi. C’è bisogno d’iniziare con idee chiare e personaggi all’altezza delle attese. Il Presidente Patriciello è intenzionato a tanto, per cui ci si prende a muovere. Lo stesso Mancone ha bisogno di conoscere l’ambiente, perciò é necessario gettare le basi solide su cui operare. Partiamo da un parco/giocatori affidabile che ovviamente va potenziato e ristrutturato per un campionato positivo. Spetterà poi al nuovo tecnico, d’intesa con la società, individuare gli elementi adatti al proprio progetto tecnico futuro. Nella circostanza verrà anche definita la data dell’inizio della preparazione che comunque si svolgerà al <Del Prete>. L’US Venafro crede molto in Mancone e punta sul suo carisma tecnico e sportivo per il rilancio del calcio cittadino”. Ed allora appuntamento al pomeriggio di giovedì al ”Del Prete”di Venafro per il primo contatto con mister Mancone e conoscere meglio la propria strategia calcistica.