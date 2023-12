di T.A.

MERCOLEDI’ 6 A. CASERTANO/GIOIESE E VENAFRO/GUGLIONESI, SEMIFINALI D’ANDATA DI COPPA ITALIA MOLISE

Un campionato -l’eccellenza calcistica molisana- che ha sempre più l’aspetto di un duello a due : in effetti Alto Casertano in testa con 36 punti dopo 13 giornate ed Isernia ad inseguire a quota 35. Staccati gli altri, come Guglionesi e Sesto Campano con 22 punti, Venafro con 21, Castel di Sangro e Ripalimosani 20, Fortore 16, Turris 15, Agnone e Goiese 12, San Pietro 11, Boiano 10, Campomarino 9, Cliternina 8 e chiude Termoli a quota 7. Classifica in effetti scaturita dai seguenti risultati della 13.ma d’andata, ossia A. Casertano/Termoli 5 a 0, Gioiese/Ripalimosani 1 a 2, Campomarino/Sesto Campano 0-1, San Pietro/Turris 1/1, Agnone/Boiano 0/0, Guglionesi/Castel di Sangro 2/1, Venafro/Cliternina 3/1 e Fortore/Isernia 0/3. Un terzo di stagione quindi è alle spalle, ma ormai la fisionomia del campionato pare definita. Avanti il duo di testa, il resto del gruppo ad inseguire distanziato. Cambierà qualcosa con le prossime partite ? A sperarlo ovviamente sono quanti inseguono, ma il binomio in vetta pare deciso a non mollare. Al momento cioè l’interesse è tutto su chi la spunterà alla fine tra casertani ed isernini, anche se il gioco del calcio è bello in quanto assolutamente imprevedibile, per cui qualche possibilità va lasciata anche a quanti inseguono. Nella 13.ma d’andata appena conclusa, tanti i risultati importanti tra cui la “manina” rifilata dall’A. Casertano al Termoli ed il 3 a 0 in trasferta dell’Isernia sul rettangolo del Fortore, così come va segnalato lo splendido gesto tecnico dell’attaccante venafrano Bianchi che ha insaccato con un dosato tiro al volo i destro dalla distanza. Gli abbinamenti del prossimo turno : Cliternina/Campomarino,Termoli/Fortore, Ripalimosani/Venafro, Sesto Campano/A. Casertano, San Pietro/Boiano, Castel di Sangro/Gioese, Isernia/Agnone e Turris/Guglionesi. Mercoledì 6 intanto semifinali d’andata di Coppa Italia Molise : il Venafro ospiterà al “Del Prete” il Guglionesi, mentre l’A. Casertano riceverà la Gioiese, match tutti da vivere !.