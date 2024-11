di T.A.

Ormai è corsa solitaria la sua e chiaro l’intento societario di tornare presto in serie D dopo la retrocessione dello scorso anno. Trattasi del Vastogirardi, autentico rullo compressore in queste prime dieci gare stagionali dell’eccellenza calcistica molisana. Anche domenica scorsa gl’isernini hanno letteralmente dominato, “passeggiando” (1-6 !) sul malcapitato Agnone al Civitelle. Con tale ennesimo successo il Vastogirardi continua d essere da solo in vetta all’eccellenza regionale con “dieci vittorie dieci”, 33 gol segnati e due soli subìti ! Gli avversari stentano vistosamente e lo stesso Guglionesi, a sua volta imbattuto, prende a conoscere le prime difficoltà. L’ha infatti fermato domenica il Venafro in quel di Guglionesi (1-1). Questi i risultati delle squadre d’alta classifica nella decima d’andata: A.Casertano/Fraterna 10-1 (!), Castel di Sangro/Gioiese 2-2, S. Pietro/Matese 0-1, Guglionesi/Venafro 1-1 e Agnone/Vastogirardi 1-6. Il prossimo turno : S.Pietro/A. Casertano, Montenero/Castel di Sangro, Matese/Agnone, Vastogirardi/Guglionesi (bg match della giornata !) e Venafro/S. Campano.