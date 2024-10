di T.A.

IN ECCELLENZA CALCISTICA MOLISANA VOLA IL VASTOGIRARDI, INTENZIONATO ALL’IMMEDIATO RITORNO IN D. GLI ALTRI STENTANO VISTOSAMENTE.

Sin qui la sua è una vera e propria marcia trionfale, senza ostacoli e senza avversari capaci di fermarla. Basti pensare che dopo otto gare è imbattuto in testa a punteggio pieno ed ha segnato 23 gol incassandone uno solo ! Si sta scrivendo del Vastogirardi, autentico rullo compressore di questo avvio di eccellenza calcistica molisana coi vastesi che hanno già detto a chiare note che intendono tornare immediatamente in D, da dove sono retrocessi lo scorso anno, e che per farlo hanno attrezzato una squadra tecnicamente valida e che sin qui non conosce rallentamenti di sorta. L’ennesima e bella conferma dei molisani è arrivata domenica pomeriggio dalla trasferta in casa del forte Matese di Piedimonte Matese, piegato per 1 a 0 dagli isernini con gol di Setola. Vastogirardi quindi vola mentre gli altri arrancano, compreso lo stesso Guglionesi fermato in casa (0-0) dal Montenero e costretto ad inseguire a due punti il mattatore Vastogiardi. Gli altri risultati della giornata : Castel di Sangro/Fraterna 4-2, S. Campano/Gioiese 0-0, San Pietro/Venafro 1-0 (forte la delusione in casa del Venafro, partito per un campionato alla grande ed invece dopo otto gare costretto ad inseguire a ben 12 punti dalla vetta, relegato in settima posizione ed escluso anche dai play off !), A.Casertano/Bojano 3-0, Vairano/Sporting 1-3, Guglionesi/Montenero 0-0 e Agnonese/Ripalimosani 5-0. Questa invece l’alta classifica : Vastogirardi 24, Guglionesi 22, Sporting, A. Casertano e Castel di Sangro 14, Matese 13 e Venafro 12. Il massimo torneo dilettantistico regionale è quindi a chiara trazione del duo Vastogirardi-Guglionesi, col resto dei contendenti sin qui costretti a leccarsi le ferite. Cambierà qualcosa nel breve ? Mah … ! In chiusura gli abbinamenti del prossimo turno, la 9^ di andata : Fraterna/Bojano, Sporting/Castel di Sangro, Gioiese/Vairano, Ripalimosani/Guglionesi, Montenero/S. Campano, Matese/A. Casertano, Vastogirardi/ San Pietro e Venafro/Agnonese.