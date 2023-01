Tante voci anche su una possibile novità assoluta : una lista “rosa” per designare il primo Sindaco/Donna di Venafro

L’anno che è appena iniziato porterà tantissimo -è l’augurio sincero- in fatto di novità a Venafro. La gente del posto, ad onor del vero, aspira senz’altro ad auspicabili innovazioni in materia economica, produttiva, commerciale e di nuovi posti di lavoro, visto il sostanziale arretramento socio/imprenditoriale che continua purtroppo a caratterizzare in negativo la città che ha appena perso, giusto per dire, due delle tre edicole (Venafro, quarto centro di 11mila residenti del Molise, si ritrova oggi con una sola edicola, testimonianza inconfutabile dei passi indietro cittadini !), ma ha visto svanire dalla mattina alla sera anche artigiani, imprese, attività di ristorazione ed altro ancora. Ebbene a fronte di siffatto “patatrac” che preoccupa un sacco in quanto impoverisce progressivamente un po’ tutti, ecco prospettarsi all’orizzonte quanto di potenzialmente capace di rilanciare Venafro, restituendogli smalto e slancio ultimamente smarriti : nella prossima primavera infatti si voterà per rinnovare la locale amministrazione comunale, appuntamento cui la città punta decisamente per rialzarsi e riproporsi. Vediamo da vicino la situazione municipale di fatto, le prospettive future e i probabili attori ed attrici degli scenari a venire. Al timone della città c’è un governo civico di centro con Sindaco Ricci, a sua volta espressione di centro. Questi dovrebbe riproporsi, chiedendo alla città di rieleggerlo. Così come buona parte della sua squadra, che potrebbe ricandidarsi. La minoranza uscente ? E’ a sua volta di centro, per la verità ha inciso e si é sentita poco in questa legislatura e molti (se non tutti …) potrebbero lasciare. Se è vero che é vicina all’euro parlamentare Patriciello, e supponendo che molti uscenti di tale minoranza potrebbero farsi da parte, toccherebbe all’europarlamentare rimboccarsi le maniche per varare una nuova e propria lista di candidati agli scanni municipali venafrani. Dalle voci, ma siamo nel campo delle supposizioni ufficiose, si vorrebbe che candidato sindaco di tale ipotetica lista “patricelliana” sia uno stesso esponente del Gruppo Patriciello, addirittura un Patriciello in persona ! Chi, in particolare ? Difficile immaginarlo, figurarsi citarlo addirittura ! Procediamo. Tra le quasi certezze per le prossime amministrative venafrane s’è detto e si è scritto nei mesi addietro dell’auto-proposizione dell’imprenditore ed ex assessore municipale Massimiliano Di Vito (tra l’altro assai vicino al citato europarlamentare) a candidato Sindaco di Venafro. “Mi candido a Sindaco -aveva pubblicamente dichiarato l’imprenditore- chi vuole, mi segua !”. Come stanno andando le cose al riguardo? Non é dato sapere ! Ma c’è altro in pentola. Sono sorti di recente diversi movimenti ed iniziative popolari, tutte miranti alle prossime elezioni amministrative venafrane. Da Laboratorio 86079 a proposte innovative provenienti da determinati settori commerciali. Così come ci sono esponenti della rinnovata Pro Loco che vorrebbero essere della partita. Parimenti si segnala poi la sinistra determinata a riprendersi il governo della città, scalando la destra. In questo caso si andrebbe verso uno schieramento di parte, con personaggi vecchi e nuovi dell’agone politico cittadino. Cioè tantissimi aspiranti, molti pretendenti e la ressa si prefigura fitta con almeno tre liste di candidati, ossia una folla autentica ! Ma non è finita affatto ! Perché si fa sempre più insistente il parere di molti venafrani a che la città dia corpo e spazio ad una lista “rosa” per eleggere finalmente il primo Sindaco/donna della storia amministrativa locale ! “I tempi sono maturi -affermano convinti in molti- diamo fiducia e spazio a donne capaci, eleggiamo a Venafro un primo cittadino del gentil sesso perché amministri assieme a colleghi maschi. Cambiamo una volta per tutte, viste le delusioni degli ultimi anni !”. E sempre più numerosi a Venafro appaiono sintonizzati su tali concetti … . Già tantissimo in pentola per la primavera prossima a Venafro, quando se ne vedranno e sentiranno veramente delle belle!