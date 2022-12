La realizzazione opera dell’operaio campano Nicola Lombardo, col sostegno morale e spirituale dei Frati Cappuccini dell’attiguo Convento Francescano e con la collaborazione di giovani venafrani

Ci siamo ! A metà mattinata dell’Immacolata, giovedì 8 dicembre, e appena dopo la celebrazione della Santa Messa ci saranno nella Basilica di San Nicandro a Venafro l’atteso scoprimento e benedizione dell’artistico presepe denominato ”Presepe dentro le mura”, realizzato sull’ampio pianerottolo che porta alla Cripta sottostante il luogo di culto, Cripta dove sono custoditi i resti mortali del Patrono di Venafro e Protettore della Diocesi d’Isernia/Venafro, San Nicandro. Tale composizione artigianale, tipica della tradizione cattolica natalizia, è opera -come anticipato in precedenti servizi- dell’operaio di Torre del Greco (Napoli) Nicola Lombardo, per lavoro residente con la famiglia a Venafro e già protagonista di precedenti composizioni presepiali nello stesso luogo di culto. Col Lombardo, che nella circostanza si é avvalso della vicinanza spirituale e morale dei Frati Cappuccini dell’attiguo Convento Francescano di Venafro, hanno attivamente collaborato anche giovani della città, tra cui Antonio Celeste ed Antonio Caranci.

E’ lo stesso Lombardo a motivare la denominazione del Presepe 2022 in Basilica : “<Presepe dentro le mura> -spiega l’operaio- in quanto parte integrante della comunità che lo ospitò. Un Presepe cioè tra la gente allora come adesso, quale vicinanza dell’evento natalizio a tutti gli esseri del creato”. Scoprimento e benedizione della composizione artigianale presepiale intorno alle h 10,30, subito dopo la conclusione della Santa Messa. E sarà lo stesso Nicola Lombardo, l’ideatore del tutto, a spiegare ed illustrare all’istante assieme a Frati e collaboratori il <Presepe dentro le mura> in Basilica, dicendone minuziosamente di personaggi, scena della natalità e quant’altro di assolutamente interessante, bello e particolare. Tutte le premesse cioè per presenziare all’evento, importante nella sua formale semplicità.