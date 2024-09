CARAMBOLA TRA AUTO E FURGONE SULLA STATALE 85 IN TERRITORIO DI MONTERODUNI SENZA FERITI GRAVI

Paurosa carambola, con feriti ma per fortuna non in gravi condizioni, tra auto e furgone nell’ultimo weekend sulla statale 85 in territorio di Monteroduni. Coinvolti, come scritto, vetture e furgone che sono entrati in collisione per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute sul luogo del sinistro. Lo schianto è stato violento ed il traffico è rimasto a lungo paralizzato per gli accertamenti di rito e rimuovere i mezzi sinistrati.

T.A.