Nel ventennale della nascita la scuola calcio A.S.D. Olimpic Isernia riparte per la stagione 2020 – 2021, alla grande, più forte di prima e con uno spirito nuovo.

Dopo la visita presso la nostra sede, del Direttore Generale dell’A.C. Perugia Mauro Lucarini, ieri, alla presenza del collaboratore Academy Marco Barci, ha visto il nostro Vice Presidente Luciano Di Stefano, su mandato del presidente Vittorino Cifelli, non presente per sopraggiunti impegni, ha sottoscritto per continuare a fare grande il settore giovanile, l’affiliazione con l’A.C. Perugia Football Academy.

Affiliazione, non solo sportiva, ma anche per tutta una serie di attività, educativa, formativa, di coesione e integrazione che già ha saputo fare, con passione, serietà e intelligenza in questi 20 anni. Valori che rimangono alla base del fondamento della Scuola Calcio Asd Olimpic Isernia e trovati nell’A.C. Perugia Football Academy.

Ecco perché la scelta dell’affiliazione, che sarà un’esperienza così esaltante, fatta, però, di tanti e grossi sacrifici, perché prevalga il bene comune delle persone che rappresentiamo.