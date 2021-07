di Tonino Atella

Scatta per il Venafro Calcio il “piano B” come definito dal figlio del Presidente del club calcistico, Roberto Patriciello, che spiega : “Avevamo previsto che la cordata dell’Alto Casertano che in un primo momento aveva accettato di entrare nell’US Venafro -afferma il giovane- potesse venir meno per fattori contingenti legati al territorio di provenienza e così da esperti di cose e faccende calcistiche avevamo approntato una soluzione alternativa, appunto un Piano B, pronti per l’emergenza. In effetti la cordata campana alla fine ha optato di restare ed operare nel proprio territorio ed esattamente a Mondragone in provincia di Caserta, pur conservando con l’US Venafro ottimi rapporti. Conseguentemente abbiamo fatto scattare il ”Piano B”, già da noi approntato in caso di emergenze. Non trattasi comunque di un ripiego, anzi di una soluzione con prospettive incoraggianti e positive per il futuro”. Vuole esporre tale “Piano B” ? “Il nuovo allenatore del Venafro 2021/22 –afferma Roberto Patriciello- sarà il 45enne Davide Mancone, ex giocatore e tecnico con lunghe esperienze in serie D. Ha accettato ben volentieri, sposando subito i nostri programmi e le prospettive dell’Us Venafro”. Qualche dettaglio in merito a tali novità ? “Aspettiamo dal neo mister i consigli giusti per accasare i nuovi giocatori del Venafro per il prossimo futuro e posso sin d’ora dire che sarà un bel Venafro, assolutamente competitivo. Verranno confermati i migliori dell’ultimo campionato, con l’ingaggio di nuovi elementi secondo le indicazioni del neo mister. Dove arriveremo? Aspettiamo che lo dica il campo …”. Il nuovo assetto dirigenziale ? “Mio padre Nicandro sarà ancora il Presidente dell’Us Venafro –conclude Roberto Patriciello- ed al suo fianco continuerà ad operare Roberto Gravano quale Direttore Sportivo. Il quadro societario è quello della passata stagione, col prof. Francesco Lucenteforte quale segretario e l’inserimento di Ernesto Caradarelli, già dirigente del Calcio a 5 in altri club”. Per la preparazione si partirà dalle prossime settimane al “Del Prete” di Venafro, sperando in un’annata finalmente fortunata per il calcio venafrano.