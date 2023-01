Nel pomeriggio di giovedì 12 gennaio a Capriati al Volturno i funerali del 46 carabiniere campano Vincenzo Testa deceduto la settimana scorsa in un tragico incidente stradale sulla diramazione della 6 Casilina in territorio venafrano

Ed eccoci al giorno del raccoglimento, della preghiera e del silenzio. Nel primo pomeriggio di domani giovedì 12 gennaio la Chiesa Madre di Capriati al Volturno, Comune del Casertano Altissimo a confine col Molise sud/ovest, accoglierà i resti mortali del 46enne Carabiniere del posto, Vincenzo Testa nativo del luogo, per le esequie del militare -deceduto la scorsa settimana nell’incidente stradale sulla diramazione della statale 6 Casilina in territorio venafrano- prima della tumulazione nel locale cimitero comunale. Conclusa ieri l’altro l’autopsia al Veneziale di Isernia sui resti del giovane militare, la salma è stata restituita alla famiglia appunto per le esequie religiose. Funerale che come scritto nel primo pomeriggio di giovedì 12 si terrà a Capriati, il cui Comune ha proclamato il lutto cittadino, in una chiesa certamente gremita di concittadini, conoscenti ed appartenenti all’Arma, ma in primis di madre, sorella, fratello e parenti dello sfortunato militare. Dopodiché Vincenzo Testa potrà riposare nel cimitero comunale. Circa la tristissima vicenda che aveva scosso due collettività, quelle capriatese e venafrana dato il coinvolgimento nel sinistro dello sfortunato militare campano anche di un giovane di Venafro alle guide delle rispettive auto, proseguono le indagini degli inquirenti per accertare cause e dinamica del sinistro. Si trattò, si ricorda, di un violento scontro frontale che non lasciò scampo al 46enne carabiniere, di rientro a Capriati da Roma. Il venafrano alla guida dell’altra vettura e che procedeva in senso inverso riportò conseguenze più lievi e venne ricoverato al Veneziale isernino per gli accertamenti del caso. Di Vincenzo Testa, assai stimato a Capriati, si ricordano la pacatezza del carattere e la sua cordialità verso tutti. Futuromolise è vicino alla famiglia Testa in questa tristissima giornata.