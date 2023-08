Ancora un’amichevole al “Del Prete” per il Venafro che sotto la direttiva tecnica del neo mister De Rosa continua a prepararsi in vista dell’eccellenza molisana 23/24 che partirà a metà settembre. Giorni addietro la squadra venafrana, che è in fase di costruzione con tanti nuovi ingaggi ed altri in prova, ha ospitato al “Del Prete” i ciociari del Roccasecca, imponendosi per 2 a 1 con doppietta del suo neo centravanti campano Capone, che ha fatto vedere buoni numeri. E sarà ancora Capone, si ritiene, al centro delle attenzioni di tecnico, dirigenti e sportivi venafrani per capirne potenzialità e possibilità di crescita futura. Così come nel pomeriggio saranno attenzionati nelle fila venafrane il portiere Roncone, il difensore centrale Velardi e l’attaccante locale Bianchi, ossia i più esperti, e i tanti under in predicato di costruire il migliore Venafro in vista di un’annata sportiva finalmente diversa dalle precedenti. “Ci crediamo e lo vogliamo – affermano gli Ultras Venafro vicinissimi alla squadra- e non faremo mancare il nostro sostegno nel pomeriggio odierno per l’amichevole col Real Cassino”. Fischio d’inizio, come scritto, h 16.30.

T. A.