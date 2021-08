di Tonino Atella

Ingaggiato il 28enne attaccante di Piedimonte Matese, Daniele Napoletano, già Vastogirardi, Comprensorio Vairano e Puteolana

Primo raduno al “Del Prete” col nuovo allenatore, il 45enne laziale Davide Mancone. La preparazione partirà il 9 agosto

Il Venafro deciso finalmente a fare sul serio, è quanto sembra scaturire dalle prime mosse stagionali, spazzando via mezze misure e soluzioni di ripiego. Chiaro l’intento : vincere la prossima eccellenza 2021/22 e tornare in serie D ! Le prime iniziative della più datata, quanto ad iscrizione federale, società calcistica dilettantistica molisana -il Venafro appunto- parlano in tal senso. Prima un allenatore “navigato” e con tanta esperienza di D, il cassinate 45enne Davide Mancone, e subito dopo un neo acquisto “di peso”, di sostanza. A parlarne è lo stesso presidente della società calcistica Nicandro Patriciello. “In pieno accordo col nuovo mister –afferma il massimo dirigente del Venafro- è stato ingaggiato il 27enne attaccante Daniele Napoletano nativo di Piedimonte Matese (Caserta). Trattasi di un attaccante forte e che ha innato il fiuto della rete. Ovunque è stato si é fatto apprezzare per la naturale prolificità. Conto che faccia altrettanto con la maglia del Venafro. Non ci fermiamo comunque qui e nei prossimi giorni informerò di nuovi ingaggi per il prossimo campionato”. Intanto si è svolto il primo raduno stagionale al “Del Prete” di Venafro, il rettangolo di gioco cittadino. Presenti in tanti, soprattutto giovani calciatori già accasati col Venafro ma anche volti nuovi. Ovviamente hanno presenziato il nuovo mister Davide Mancone ed il DS Roberto Gravano, unitamente a dirigenti e collaboratori. E’ stato il primo contatto ufficiale del nuovo tecnico con l’ambiente calcistico venafrano. Le impressioni scaturite sono state ottime e la soddisfazione generale si tagliava a fette. Per la preparazione precampionato s’inizierà il 9 agosto al “Del Prete”, sperando in un’annata finalmente positiva e di successi per i colori venafrani. Le premesse sembrano esserci. Da vedere poi la realtà delle cose.