Nei Fabulosi Regni di Feronia, in contrada Leone di Pozzilli, è nato “Principe … Filippo”, splendido capretto

figlio dei “Regnanti …”

Siamo alle simpatiche stravaganze di Angelo Bucci, autore del recente testo favolistico “Feronia”

La stravaganza è parte caratteriale della propria esistenza assolutamente bio, vegetariana ed a contatto h

24 col salutare ambiente collinare di Contrada Leone di Pozzilli, dove Angelo Bucci si è appunto ritirato a

vivere. E così il nostro, in linea con la propria eccentrica natura, ecco trasmettere in redazione foto e

filmato di ultimo arrivato in Contrada Leone, esattamente il Principino Filippo, capretto multi colorato nato

il 18 marzo scorso e figlio dei “Regnanti” … ! Peccato che sia arrivato postumo rispetto alla recentissima

presentazione di “Feronia”, testo favolistico sugli animali firmato dal dinamico autore, praticamente “Re

riconosciuto -lo asserisce in tutta convinzione lui stesso !- dei Fabulosi Regni di Feronia”, per cui tocca

scrivere altro testo per inserirvi anche il neo Principe Filippo ! Principino che intanto gira in lungo e in largo

per il … regno, seguito a vista dai genitori. Immagini bellissime che sono nient’altro che un meraviglioso

inno alla natura bella, salubre ed incontaminata dell’estremo Molise dell’ovest.