di T.A.

ECCELLENZA MOLISE DI CALCIO : VOLANO VASTOGIRARDI E GUGLIONESI, MENTRE A VENAFRO SI CONTESTANO APERTAMENTE SQUADRA E TECNICO.

Nona giornata di andata dell’eccellenza calcistica molisana e sostanziale conferma del trend iniziale della stagione. Vastogirardi e Guglionesi nettamente in testa -il Vastogirardi in vetta addirittura a punteggio pieno, 29 punti, con un solo gol al passivo ed il Guglionesi ad inseguire due lunghezze dietro, 27- ed il resto del drappello distanziato già di ben 17 punti dalla vetta del girone ! In pratica una corsa, una “pratica” a due, e tutti gli altri già lontanissimi. Di seguito infatti i risultati della 9^ d’andata e la relativa alta classifica : Sporting/Castel di Sangro 1-1, Matese/A. Casertano 0-0, Ripalimosani/Guglionesi 2-3, Vastogirardi /San Pietro 4-0 e Venafro/Agnonese 4-4. Questo il vertice della graduatoria dopo nove gare : Vastogirardi 27, Guglionesi 25, Sporting, A. Casertano e Castel di Sangro 15, Matese 14 e Venafro 13. Al momento quindi sono Vastogirardi e Guglionesi a recitare il ruolo di primissimo piano ed accreditate a contendersi la promozione in serie D sino al termine. E se per il Vastogirardi trattasi di bella conferma ricordando che lo scorso anno militava nella serie superiore, la D, la vera sorpresa è invece il Guglionesi sin qui avanti a squadre accreditate alla vigilia -vedi Matese, Alto Casertano, Castel di Sangro e Venafro- e che invece stanno venendo meno alle aspettative. Tra le deluse da segnalare soprattutto il Venafro, indietro di ben 14 punti e domenica pomeriggio apertamente contestato dal pubblico al termine del deludente pari casalingo con l’Agnone (4-4). Contestati soprattutto mister Urbano e l’intera squadra, responsabili del deludente scorcio di stagione. E che le cose in seno al Venafro non stanno andando come ci si aspettava era stato confermato dalla stessa dirigenza societaria che in settimana aveva allontanato dalla squadra taluni giocatori, arrivati in estate a Venafro per puntare in alto nell’eccellenza regionale ed invece deludenti. Questo comunque il prossimo turno di campionato : Castel di Sangro/Gioiese, S. Campano/Ripalimosani, San Pietro/Matese, Alto Casertano/Fraterna, Boiano/Sporting, Vairano/Montenero, Agnone/Vastogirardi e Guglionesi/Venafro.