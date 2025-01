di T.A.

Una regione che vuole ostinatamente esistere e resistere, ma col passare del tempo è sempre più difficile riuscirvi. Trattasi del Molise, le cui aree interne soprattutto mostrano evidenti segnali di stasi ed arretramento sociale, umano ed economico. Mancano prospettive, il futuro appare assai incerto, non ci sono servizi ed anche le nuove mancate nascite rappresentano gli evidentissimi limiti imposti da tutto quanto manca, non c’è e frena le prospettive future. Il dato assolutamente esemplificativo ed implacabile : in 14 Comuni delle due province molisane nel corso del 2024 non si è registrata alcuna nascita di nuova dolcissima bimba o nuovo bellissimo bimbo ! Non sono venuti al mondo nuovi esseri umani ! Numeri inappuntabili ed implacabili che dicono della triste realtà umana, sociale e demografica della penultima regione italiana per estensione territoriale che specie all’interno continua ad arretrare paurosamente e pericolosamente. I Comuni molisani dove non si sono registrati vagiti di neonati lo scorso anno : in provincia di Campobasso non risultano neonati a Provvidenti, Molise, Duronia, S. Biase, S. Angelo Limosano, Montemitro, Castelbottaccio, Civitacampomarano e San Polo Matese ; in provincia di Isernia non sono nati bimbe e bimbi a Castelpizzuto, Castelverrino, Conca Casale, Sant’Elena Sannita ed Acquaviva d’Isernia. Dati che rattristano, prima ancora di preoccupare, e che devono indurre tutti a serie e profonde riflessioni, partendo dall’assunto che il Molise non deve finire. Occorre urgentemente la ripresa con prospettive concrete soprattutto per le aree interne, le più martoriate da interventi che latitano da decenni e che rischiano di condannare questa terra alla progressiva scomparsa quale conseguenza diretta dello spopolamento interno.