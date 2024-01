di T.A.

Nei “Giorni della Merla”, quelli in corso di fine gennaio e di solito sinonimi di temperature bassissime e gran freddo (che però quest’anno sono tali solo al mattino presto e a sera, mentre le ore di mezzo delle giornate si mantengono tiepide, assolate e gradevoli), nei “Giorni della Merla” ecco i particolarissimi e meravigliosi tramonti rosa sul Molise. E tanti molisani, ammirati, restano col naso all’insù per coglierli al volo con la vista, prima che scompaiano. Fenomeni naturali stupendi, frutto dei raggi del sole che filtrano attraverso le nuvole in cielo prima di scomparire dietro i monti ad ovest, colorando il panorama al tramonto di imperdibili colori, tra il rosa ed il rosso. Spettacoli che in molti non si perdono, fermandosi volentieri in strada o nel giardino di casa ad ammirare, restando estasiati per quanto la natura “dipinge” in alto per la gioia visiva di tutti.