E’ proprio il caso di diffonderle via Tv, o sarebbe meglio non farlo?

“Nefandezze” d’Italia, viene purtroppo istintivo affermarlo ! Trattasi dei casi disumani della cronaca italiana che diverse trasmissioni di tv nazionali, e nelle ore di maggiore ascolto, amano quotidianamente diffondere alla massa di teleutenti per fare audience e quindi per ritorni d’immagine ed economici. Episodi terribili che solo menti particolari e malate possono partorire e per i quali ci si chiede se sia opportuno diffonderli, o se data la loro acclarata disumanità sia invece il caso di non farlo per non diseducare soprattutto le nuove generazioni, le quali al contrario hanno bisogno di esempi costruttivi e positivi per crescere bene. I casi che hanno inorridito la pubblica opinione italiana e sui quali certa tv ha fatto audience. La ragazza torturata, seviziata, costretta a vivere contro natura, continuativamente sfruttata, della quale si prelevava mensilmente la pensione d’invalidità civile ed alla fine purtroppo barbaramente uccisa dalla famiglia che l’ospitava, non facendone ritrovare per mesi il corpo sepolto in un terreno. Un essere sfortunatissimo, che aveva bisogno di assistenza socio/umanitaria che pensava di aver trovato in quella famiglia rivelatasi alla fine la sua tragica ed implacabile aguzzina ! La domanda : cosa può dare in termini di positività all’opinione pubblica italiana una informazione siffatta ? Altro terribile episodio : i quattro figli minori abbandonati alle 4 del mattino dal padre, con temperature bassissime, su un marciapiede, dinanzi ad una casa disabitata dove si pensava dimorassero i nonni dei piccoli, che invece si erano trasferiti altrove da tempo ! Per fortuna una signora abitante in un immobile di fronte ha sentito lamenti, pianti e grida dei piccoli e, scesa immediatamente in pantofole e pigiama in strada, ha soccorso i piccoli assieme ai Carabinieri subito intervenuti! I bambini sono stati portati immediatamente in ospedale, sono risultati per fortuna in ottima salute e quindi affidati alla madre, subito avvertita dell’accaduto e che non era assieme al loro padre quando l’uomo aveva lasciato in strada nottetempo i quattro figli. Cosa si ricava -è la domanda- a diffondere tanta disumanità ? Scaturiscono cose costruttive, positive ? O si educa piuttosto al male più bieco ? Permettete di nutrire perplessità nel merito ! Certo, non si vive di sole favole, ma un bel sorriso, un forte e convinto sospiro di sollievo aiutano tantissimo, fanno crescere bene, piuttosto che le “nefandezze” d’Italia, purtroppo tanto ricorrenti e che nostro malgrado fanno audience, ma in termini assolutamente negativi ! Ergo, viva la tv che dà valori socio/educativi ed abbasso quella che diseduca!