Ottime notizie per il giovane termolese Andrea Brandimarte. Il talentuoso play/guardia molisano, dopo l’ultimo collegiale Azzurro, è stato inserito tra i 16 atleti che proseguiranno il programma di allenamenti in vista della formazione della nuova Nazionale Under 22 di basket in carrozzina e della pre-fase che porterà gli azzurrini a giocarsi il Campionato Europeo di categoria a Lignano Sabbiadoro nel prossimo mese di settembre.

Dopo una prima selezione maturata a seguito del primo collegiale, dove erano stati convocati 21 cestisti, lo staff della Nazionale con in testa il Direttore Tecnico Carlo Di Giusto e Coach Marco Bergna hanno portato a 16 il numero di ragazzi che si dovranno contendere i posti utili nel roster finale della Nazionale Under 22.

Si è di fatto inaugurato il nuovo ciclo della Nazionale Under, reduce lo scorso giugno dalla prestigiosa partecipazione ai Campionati del Mondo a Toronto, in Canada. Ora non resterà che attendere i prossimi collegiali per verificare se Andrea Brandimarte sarà inserito nei titolari azzurri.

Stefano Venditti