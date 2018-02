Ancora una convocazione in azzurro per Andrea Brandimarte. Il giovane play-guardia originario di Termoli è stato contattato dallo staff della Nazionale Under 22 che gli ha confermato il suo ingresso nei 14 che nella giornata di domani prenderanno parte al collegiale che si svolgerà nella città di Firenze.

Un’ottima notizia per il giovane Andrea che pian piano sta bruciando le tappe in azzurro grazie ad un talento ed una inclinazione naturale verso lo sport ed il basket in particolare. La Nazionale Under 22, infatti, prosegue il proprio percorso di avvicinamento ai Campionati Europei di quest’anno che si svolgeranno in Italia, a Lignano Sabbiadoro, nel prossimo mese di settembre.

Quattordici i ragazzi convocati da coach Marco Bergna e dal Direttore Tecnico azzurro Carlo Di Giusto, per l’avvio del nuovo ciclo del gruppo azzurro, dopo gli ottimi risultati ottenuti dalla precedente generazione di talenti capace di qualificarsi per gli scorsi Mondiali di categoria di Toronto, nel giugno 2017.

Tanti esordienti, con soli tre reduci dall’esperienza canadese, Samuele Cini, Andrea Molaro e Mattia Scandolaro; completano il gruppo Lorenzo Bassoli, Nicolas De Prisco, Giovanni Pedro Leita, Amine Gamri, Matteo Mordenti, Alessio Billi, Giacomo Forcione, Nicolò Arena, Andrea Brandimarte, Francesco Castellani e Francesco D’Angelo. Parte dello staff azzurro che si ritroverà da domani a Firenze anche il meccanico Claudio Possamai e l’accompagnatore Antonino Marchese.

Stefano Venditti