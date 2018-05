di Stefano Venditti

Nella città tedesca di Baden gli azzurri del torball conquistano la seconda posizione nel Torneo Internazionale. Un ottimo risultato per la selezione italiana che conferma di essere una rappresentativa di grande spessore. Dopo un cammino emozionante, gli atleti guidati da Antonio Di Giovine si arrendono alla Svizzera nella finalissima, ma tornano a casa con un piazzamento più che onorevole.

In Germania, insieme al Capo Delegazione Michele Carrino, originario di Frosolone, e al Tecnico nazionale Antonio Di Giovine c’erano gli atleti: Daniele Principe, Tiziano Marinelli, di Termoli, Antonio Di Pasquale, Christian Mair, Christian Belotti e Mattia Vitale, di Termoli.

“E’ stata un’esperienza fantastica sotto ogni punto di vista, sia umano sia sportivo. Poter prendere parte ad una manifestazione internazionale come quella di Baden e poter indossare la maglia della Nazionale è stato un onore incredibile. Il livello medio di gioco del torneo è stato molto alto e tutte le Nazionali in gara sono giunte in Germania con squadre formate da atleti di indubbio valore tecnico-tattico.

Siamo arrivati ad un soffio dalla vittoria del torneo, malgrado la sconfitta nella partita decisiva, ma siamo oltremodo contenti della nostra prestazione sia come squadra sia come singoli perché ognuno di noi ha dato il massimo sul campo di gara senza lesinare energie fisiche o mentali. Il secondo posto di Baden è una bella iniezione di fiducia che senza dubbio darà nuova linfa vitale alla Nazionale maggiore e all’interno movimento del torball maschile italiano – ha spiegato il centrale molisano Tiziano Marinelli –“.

Il torneo in numeri:

Risultati

Italia-Germania1 4-1

Svizzera-Italia 5-2

Italia-Francia 5-3

Germania2-Italia 2-2

Germania1-Italia 1-3

Italia-Svizzera 5-3

Francia-Italia 5-1

Germania2-Italia 4-4

Finale 1°/2° Posto

Italia-Svizzera 1-5