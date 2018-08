Nel mese di agosto sarà incrementato il servizio di bus navette per il centro di Termoli. Dato l’afflusso di turisti in città in occasione di festività quali San Basso, Termoli Buskers Night, Ferragosto e Sagra del Pesce sarà attivo il servizio di bus navette dal parcheggio del Cimitero e da piazza del Papa verso la Stazione ferroviaria.

Ecco il calendario specifico con date e orari del servizio:

– venerdì 3 agosto dalle 21.00 alle 24.00

– sabato 4 agosto dalle 21.00 all’1.30

– domenica 5 agosto dalle 21.00 all’1.00

– venerdì 10 agosto dalle 21.00 alle 24.00

– mercoledì 15 agosto dalle 21.00 all’1.30

– venerdì 24 agosto dalle 21.00 alle 24.00

– sabato 25 agosto dalle 21.00 all’1.30