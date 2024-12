di Redazione

L’amministrazione guidata dal Sindaco Forte, informa i cittadini che, in occasione della partita di calcio Campobasso-Pescara, prevista per sabato 14 dicembre 2024, verrà attivato un servizio di navetta gratuito.

La società Sati, affidataria del servizio di trasporto pubblico locale, ha confermato che le navette saranno operative dalle ore 17:30 e il servizio sarà svolto in modo continuativo fino al termine dell’incontro, seguendo il percorso: Centro (Villa de Capoa) – Tangenziale – Stadio – Campo Scuola – Parcheggio Sant’Antonio Abate – Piazza Venezia – Via Milano – Villa de Capoa. «Sono estremamente contento di sperimentare questa iniziativa, denominata “Prendo l’autobus e corro da te”, che, insieme al consigliere Lello Bucci, entrambi tifosissimi del Lupo, permetterà ai tifosi del Campobasso di recarsi presso lo stadio Molinari gratuitamente in occasione del match contro il Pescara» ha commentato l’assessore ai Trasporti Mimmo Maio. «Sono previste ben sei fermate nella zona centrale della città per gli autobus cittadini, in modo da rendere questo servizio di navettamento gratuito coerente sia con l’aspetto ecologico-ambientale sia con quello dell’ordine e della sicurezza pubblica» ha spiegato ancora Maio che ringrazia il Settore comunale dei Traporti, l’intero Corpo di Polizia locale, la società Sati, e la società del Campobasso Calcio «perché insieme abbiamo raggiunto questo importante obiettivo. Invito i tifosi del Campobasso ad utilizzare gli autobus cittadini affinché in massima sicurezza raggiungano lo stadio per sostenere i nostri colori e la nostra Città. Forza Campobasso!»